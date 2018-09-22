Евгения Медведева на турнире Autumn Classic в Канаде упала в произвольной программе

СЕГОДНЯ 05:43 2018-09-22T06:07:04+03:00

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Российской фигуристке Евгении Медведевой не удалось победить на турнире Autumn Classic в Канаде. Спортсменка упала в произвольной программе и стала лишь второй, набрав в сумме 204,89 балла.

Между тем, Женя лидировала на соревнованиях, после короткой программы опережала всех своих соперниц. Однако после неудачного выступления двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и обладательница двух серебряных медалей зимних Олимпийских игр – 2018 уступила первое место американке Брэди Теннелл, набравшей 206,41 балла. Тройку призеров замкнула француженка Маэ Беренис Мейте (178,89), передает ТАСС.

Евгения Медведева со своим новым тренером Брайаном Орсером после падения в произвольной программеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях друг и коллега нового тренера фигуристки Брайана Орсера заявил, что прежний наставник Евгении Медведевой – Этери Тутберидзе – при расставании сказала ей, «что она уже ничего больше не добьется», и ее спортивная карьера закончена. По словам канадца Дага Хау, девушка поделилась этим с тренером Орсером, а тот уже пересказал ему.

О том, что Евгения Медведева решила сменить наставника и переехать в Канаду, стало известно в мае этого года. Тогда юная фигуристка призналась, что это был самый трудный выбор в ее жизни.

В прошлом сезоне Медведева, которая до того победила на двух подряд чемпионатах мира по фигурному катанию, получила травму, из-за чего пропустила часть соревнований. А потом она уступила на чемпионате Европы и Олимпиаде 2018 в Пхенчхане своей подруге – Алине Загитовой, которая тренировалась вместе с ней у Этери Тутбердизе. Дважды на главных стартах Медведева занимала второе место, а после Игр в Пхенчхане пропустила чемпионат мира.