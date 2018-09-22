2018-09-22T07:06:13+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 22 сентября 2018 года: тепло и без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 22 сентября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дождей в эту субботу не ожидаетсяДождей в эту субботу не ожидаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 22 сентября 2018 года будет переменно облачной. Осадков в эту субботу не ожидается, как и сильных порывов ветра. Средняя скорость его потоков южного направления будет составлять 6-11 метров в секундов.

Что касается температуры воздуха, то днем она будет держаться в пределах 23..25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки в 14..16 градусов тепла. Атмосферное давление остановится на показателе 748 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

При этом уже в воскресенье в столицу придет похолодание. Температура воздуха резко упадет примерно на 10 градусов, а вся следующая неделя будет сопровождаться дождями и даже грозами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что такое похолодание вернет погодный режим в пределы климатических норм.

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