2018-09-22T07:24:33+03:00
Происшествия

На одной из дач в Подмосковье произошел пожар, есть пострадавшие

Возгорание было ликвидировано вечером в пятницу, 21 сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К тушение пожара были привлечены шесть человекК тушение пожара были привлечены шесть человекФото: Архив "КП"
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Минувшим вечером на одном из дачных участков Московской области произошел пожар. По последним данным, в результате происшествия пострадали люди.

Оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ получила сообщение о пожаре еще в пятницу, 21 сентября, в 19.48 по мск. На место инцидента сразу же выехала бригада пожарных.

Выяснилось, что возгорание возникло в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Здоровье" в городском округе Наро-Фоминск.

"В 21.45 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие", - сообщается на сайте Главного управления МЧС по МО.

Число людей, получивших травмы, не сообщается. Всего к тушению пожара были привлечены 6 человек и две единицы техники.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще один дачный домик загорелся также в поселке Прегольском под Калининградом. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.

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