Климкин раскрыл «тайны» западного проекта мира в Донбассе

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-22T07:58:43+03:00

По словам главы МИД Украины, план предусматривает три главные составляющие, две из них – «мегапринципиальные»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал соотечественникам о подготовленном Киевом вместе с западными партнерами плане «мирного урегулирования» в Донбассе. Детали проекта он раскрыл в эфире радиостанции «Новое время».

По словам главы украинского МИД, проект резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии в Донбассе давно готов, он предусматривает три главные составляющие: военные и полицейские силы, а также международная администрация. Два последних пункта Климкин назвал «мегапринципиальными вопросами». По идее авторов проекта, международная администрация должна заменить властные структуры в Донецкой и Луганской народных республиках.

Климкин отметил, что миротворческая операция должна быть «последовательной» и заявил, что идею Москвы о том, что миротворцы должны обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, даже не обсуждается.

«Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», - пояснил он свою точку зрения.

При этом украинский министр подчеркнул, что «давно готовый» проект резолюции намеренно не выносится на рассмотрение Совбеза ООН, тобы не дать России возможность «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации».

Ранее в конце августа глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что пока не прекратятся боевые действия в Донбассе, как предусматривают Минские соглашения, говорить о миротворческой миссии преждевременно. Позже, в сентябре, эту тему обсуждали министры иностранных дел России и Германии. Сергей Лавров и Хайко Маас тоже считают, что альтернативы минскому процессу урегулирования ситуации на Украине нет.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в Донбасс прибывают военные из США и Канады.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).