Сумма прожиточного минимума в Москве увеличилась на 677 рублей

СЕГОДНЯ 07:44 2018-09-22T07:44:27+03:00

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Сумма прожиточного минимума в Москве во втором квартале 2018 года увеличилась на 677 рублей и составила 16 463 рубля. В первом квартале данный экономический показатель держался на уровне 15 786 рублей.

"В соответствии с законом города Москвы от 15 мая 2002 года <...> Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2018 года: в расчете на душу населения — 16 463 рубля", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте мэра столицы.

Там же уточняется, что для одного трудоспособного жителя города прожиточный минимум составляет 18 781 рубля, для детей — 14 329 рублей, а для пенсионеров — всего 11 609 рублей.

Контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в следующем году планируют поднять также минимальный размер оплаты труда по стране. Так, ожидается, что он увеличится на 117 рублей - до 11 280 в месяц.