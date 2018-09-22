Около 6 тысяч человек собрались у Музея Победы в день открытия фестиваля "Круг света"

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-22T08:10:30+03:00

В ходе четырехчасового светового шоу зрители могли наслаждаться историческими видеоновеллами, а также аудиовизуальным представлением под военные песни

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В первый вечер проведения фестиваля "Круг света" у Музея Победы на Поклонной горе побывали около шести тысяч человек. Сначала зрителей было в два раза меньше, однако ближе к середине четырехчасового представления, их количество значительно увеличилось. Многие москвичи и гости столицы приходили посмотреть на световое шоу целыми семьями вместе с детьми.

Стоит отметить, что Музей Победы впервые стал одной из площадок проведения уже полюбившегося всем фестиваля. Фасад выставочной площадки превратился в настоящий экран 270-ти метров в длину и 25-ти метров в высоту. Общая же площадь изображения составляет порядка семи тысяч квадратных метров.

Вечером в понедельник, 21 сентября, этот "экран" заработал. На фасаде музея появились различные световые проекции. Первые две видеоновеллы под названиями "Москва - столица России" и "Конструкторы Победы" были посвящены истории объединения русских земель вокруг одного города и отечественным оружейникам, сыгравшим немалую роль в победе над фашистами. Также зрителям показали пятнадцатиминутное аудиовизуальное представление под популярные военные песни.

Музей Победы продолжит демонстрировать красочные световые шоу вплоть до 25 сентября. Время показа - ежедневно с 19:30 до 23:00.

Также аудиовизуальные представления будут идти во многих других уголках Москвы. Сайт kp.ru писал о том, что в этом году фестиваль "Круг света" примут такие площадки, как парк "Царицыно", "Коломенское", Театральная площадь, концертный зал "Мир" и центр Digital October.