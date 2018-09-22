2018-09-22T08:34:21+03:00
Звезды

Состоялся релиз посмертного альбома певца Принса

В "Piano & A Microphone 1983" вошли девять композиций общей продолжительностью 35 минут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский певец ПринсАмериканский певец ПринсФото: REUTERS
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Состоялся релиз посмертного альбома американского певца Принса, который скончался в апреле 2016 года. Сборник композиций получил название "Piano & A Microphone 1983" и собрал вместе девять треков общей продолжительностью 35 минут.

Все эти песни были взяты с кассеты, которую Принс записал еще 35 лет назад в своей домашней студии. В альбом вошли, в частности, версии таких популярных композиций, как "17 Days" и "Purple Rain", передает The Billboard.

Напомним, что человек, которого называли "вторым после Майкла Джексона", умер в возрасте 57 лет. Сайт kp.ru писал о том, что его тело без признаков насильственной смерти нашли в поместье в штате Миннесота. Экспертиза показала, что мужчина скончался от случайной передозировки сильным болеутоляющим препаратом фентанил.

Принс стал невероятно популярен в 1984 году после выпуска альбома "Purple Rain". Снискав мировую славу, музыкант начал сотрудничать с другими артистами. Так, например, легендарная песня Шинаед О’Коннор под названием "Nothing Compares 2 U" была написана именно Принсом. То же самое касается трека "Like a Prayer" Мадонны.

Долгие годы исполнитель успешно выступал и оставался одним из самых богатых музыкантов мира. Он вошёл в Зал славы рок-н-ролла, получил Грэмми, Оскара и множество других почётных наград, а также продал более ста миллиона записей.

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