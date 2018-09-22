Военные США и Канады засекли российские самолеты у берегов Аляски

СЕГОДНЯ 08:49 2018-09-22T08:50:13+03:00

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Американские и канадские военные утверждают, что вновь заметили в воздухе близ Аляски российские самолеты. Речь идет о четырех разведчиках, присутствие которых было зафиксировано к северу от самого крупного штата США.

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел в пятницу, 21 сентября. Четыре российских морских разведывательных самолета, разделенные на две группы, вошли в зону, где НОРАД осуществляет свое наблюдение.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве к северу от Аляски и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - передает ТАСС со ссылкой на военных.

Напомним, что с начала сентября это уже далеко не первый подобный инцидент близ Аляски. Так, ранее американские истребители уже несколько раз поднимались для сопровождения наших самолетов вдоль побережья штата, передает сайт kp.ru.