2018-09-22T08:50:13+03:00
Политика

Военные США и Канады засекли российские самолеты у берегов Аляски

Разведчики оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили границ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Военные США заметили четыре самолета-разведчика России возле АляскиВоенные США заметили четыре самолета-разведчика России возле АляскиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Американские и канадские военные утверждают, что вновь заметили в воздухе близ Аляски российские самолеты. Речь идет о четырех разведчиках, присутствие которых было зафиксировано к северу от самого крупного штата США.

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел в пятницу, 21 сентября. Четыре российских морских разведывательных самолета, разделенные на две группы, вошли в зону, где НОРАД осуществляет свое наблюдение.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве к северу от Аляски и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - передает ТАСС со ссылкой на военных.

Напомним, что с начала сентября это уже далеко не первый подобный инцидент близ Аляски. Так, ранее американские истребители уже несколько раз поднимались для сопровождения наших самолетов вдоль побережья штата, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теракт на военном параде в Иране: есть погибшие и раненые
CNBC назвал российский флот угрозой, которую США не могут предотвратить
Противостояние в Перу: Ленин пытается помешать Гитлеру стать мэром
Китай прекращает торговые переговоры с США
Состоялся релиз посмертного альбома певца Принса
Около 6 тысяч человек собрались у Музея Победы в день открытия фестиваля "Круг света"
Сумма прожиточного минимума в Москве увеличилась на 677 рублей
Климкин раскрыл «тайны» западного проекта мира в Донбассе
На одной из дач в Подмосковье произошел пожар, есть пострадавшие
Погода в Москве на 22 сентября 2018 года: тепло и без осадков
Польский телеканал уволил с работы сотрудника за «унизительный» снимок Дуды с Трампом
Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 43
Евгения Медведева на турнире Autumn Classic в Канаде упала в произвольной программе
«Для США понты дороже денег»: Пушков прокомментировал призыв Китая к Штатам отменить санкции
Марию Бутину в американской тюрьме перевели на общий режим
В зоне поисков аргентинской подлодки «Сан-Хуан» зафиксировали «важный сигнал»
Раненый кандидат в президенты Бразилии не будет участвовать в теледебатах перед первым туром
Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом в «Монако»
В Москве умерла поэт и переводчик Зинаида Миркина
Замгепрокурора США предлагал отстранить Трампа от власти по недееспособности
Певицу Рианну назначили послом Барбадоса
«Буду петь»: Замглавы Минтранса решил покинуть ведомство ради сцены