CNBC назвал российский флот угрозой, которую США не могут предотвратить

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-22T09:27:05+03:00

По данным американского телеканала, к 2024 году в распоряжение ВМС РФ поступят восемь новейших субмарин

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Американский телеканал CNBC уверен, что к 2024 году российский флот будет приведен в полную боевую готовность. Именно к этому сроку ВМС РФ планируют довести количество новейших субмарин до восьми. Об этом свидетельствует источник, знакомый с отчетами разведки Соединенных Штатов.

Речь идет о подводных лодках четвертого поколения класса "Борей 2" или "Борей-А". Каждая из таких субмарин способна одновременно нести 20 ракет "Булава" с разделяющейся головной частью, которые. в свою очередь, могут быть снабжены десятью ядерными и гиперзвуковыми блоками. Их скорость запуска по меньшей мере в пять раз больше скорости звука. При этом один "Борей 2" способен выпустить порядка 200 таких ракет.

"Угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить", - описывают ситуацию журналисты CNBC.

По данным телеканала, чтобы ускорить процесс создания нового атомного подводного флота Россия даже сократила финансирование других программ военной модернизации.

Стоит отметить, что не только американцы приходят в ужас от российского вооружения. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что британские журналисты по достоинству оценили нашу реактивную систему залпового огня "Ураган".