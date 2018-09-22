При подрыве мины в Афганистане погибли восемь детей

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-22T10:28:56+03:00

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Восемь детей погибли и ещё шесть получили ранения в результате подрыва мины в афганской провинции Фарьяб к северу от Меймене. Трагический инцидент произошел вечером в пятницу, 21 сентября, в деревне Кох-Е-Сайяд района Ширин Тагаб.

По словам представителя местного департамента полиции Абдула Карима Ураша, возраст погибших и пострадавших составляет от шести до двенадцати лет. Власти уже возложили ответственность за случившееся на запрещенное в РФ экстремистское движение "Талибан", передает агентство "Синьхуа".

Террористы используют самодельные взрывные устройства для осуществления атак на афганские силы безопасности. При этом такие нападения часто приводят к жертвам среди гражданского населения.

Согласно данным ООН, только за первые шесть месяцев 2018 года в результате терактов погибли более 1690 мирных жителей, среди которых 363 несовершеннолетних. Еще порядка 3430 человек получили ранения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один теракт был осуществлен в эту субботу на военном параде в иранском городе Ахваз. Неизвестные открыли огонь по толпе, в результате чего пострадали не менее 20 человек.