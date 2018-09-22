В Мексике неизвестные на мотоцикле расстреляли журналиста

СЕГОДНЯ 11:23 2018-09-22T11:23:40+03:00

Раненого в живот мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось

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В мексиканском штате Чьяпас был убит журналист издания Heraldo de Chiapas Марио Гомес. Инцидент произошел днем в пятницу, 21 сентября.

По данным правоохранителей, двое неизвестных злоумышленников на мотоцикле дождались пока корреспондент выйдет из дома, а после открыли огонь. В результате мужчина был серьезно ранен в живот.

Пострадавшего тут же доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Сами преступники скрылись с места инцидента сразу после нападения. Их личности до сих пор не установлены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что незадолго до трагедии сам Гомес обращался в прокуратуру с жалобами на поступающие в его адрес угрозы.

“Мы решительно осуждаем этот акт агрессии, в результате которого погиб наш товарищ, и требуем от властей разъяснения этих преступных деяний”, - приводятся слова коллеги журналиста на сайте издания.

Напомним, что в конце июля трагическая участь ждала также троих российских журналистов, которые решили снять сюжет в Центральноафриканской Республике. Их автомобиль был расстрелян неизвестными боевиками на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. Жертвами нападения, целью которого было ограбление, стали оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль, передает сайт kp.ru.