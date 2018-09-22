2018-09-22T11:23:40+03:00
Происшествия

В Мексике неизвестные на мотоцикле расстреляли журналиста

Раненого в живот мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Журналист издания Heraldo de Chiapas Марио ГомесЖурналист издания Heraldo de Chiapas Марио ГомесФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В мексиканском штате Чьяпас был убит журналист издания Heraldo de Chiapas Марио Гомес. Инцидент произошел днем в пятницу, 21 сентября.

По данным правоохранителей, двое неизвестных злоумышленников на мотоцикле дождались пока корреспондент выйдет из дома, а после открыли огонь. В результате мужчина был серьезно ранен в живот.

Пострадавшего тут же доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Сами преступники скрылись с места инцидента сразу после нападения. Их личности до сих пор не установлены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что незадолго до трагедии сам Гомес обращался в прокуратуру с жалобами на поступающие в его адрес угрозы.

“Мы решительно осуждаем этот акт агрессии, в результате которого погиб наш товарищ, и требуем от властей разъяснения этих преступных деяний”, - приводятся слова коллеги журналиста на сайте издания.

Напомним, что в конце июля трагическая участь ждала также троих российских журналистов, которые решили снять сюжет в Центральноафриканской Республике. Их автомобиль был расстрелян неизвестными боевиками на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. Жертвами нападения, целью которого было ограбление, стали оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и журналист Орхан Джемаль, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликовано видео теракта на военном параде в Иране
МИД Ирана назвал "спонсоров терроризма" ответственными за теракт на параде
Ким Чен Ын пообещал приехать к Мун Чжэ Ину в Сеул в декабре
Эксперты рассказали, как уберечь себя и своих питомцев от укусов клещей
Стрельбу на военном параде в Иране приняли за часть шоу
Президент Эквадора назначал Ассанжа советником посольства в Москве
Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций
При подрыве мины в Афганистане погибли восемь детей
Захарова призвала называть белорусов не друзьями, а братьями
Экс-глава МИД Польши призвал к налаживанию отношений с Россией
Теракт на военном параде в Иране: ранены 20 человек, есть погибшие
CNBC назвал российский флот угрозой, которую США не могут предотвратить
Противостояние в Перу: Ленин пытается помешать Гитлеру стать мэром