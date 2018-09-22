Эксперты рассказали, как уберечь себя и своих питомцев от укусов клещей

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-22T12:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По-летнему теплая погода в Москве и Подмосковье спровоцировала активизацию клещей. Вирусолог института клинической иммунологии СО РАН Александр Чепурнов рассказал, что такая вспышка, в целом, является одной из двух фаз активности этих насекомых, однако обычно она несколько слабее, чем в этом году.

"Погодные условия, возможно, повлияли, и поэтому немного поактивней получилось. А так это вполне естественно", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, чтобы уберечь себя и своих близких от укусов необходимо, в первую очередь, правильно одеваться.

"Надо одеваться так, чтобы клещ не мог залезть под одежду - штаны заправить в носки, рубашку в штаны. И одежда должна быть чем светлее, тем лучше, потому что тогда клещей сразу видно, а на голове - плотную шапку или косынку. После того, как побывали в лесу - осмотреться. А если что-то случилось - проверяться", - посоветовал вирусолог.

При этом специалист рекомендовал при обнаружении клеща на теле не снимать его самостоятельно, а обратиться за помощью врачей. Уже там его направят в лабораторию и проверят, была ли возможность заразиться какой-либо инфекцией.

В свою очередь ветеринарный врач Николай Логинов дал рекомендации по защите животных. Он подчеркнул, что единственный способ уберечь питомцев от укусов - это использовать противоклещевые пролонгированные препараты и ошейники.

"Клещ сам по себе безопасен, а вот инфицированный клещ передает очень опасные заболевания, в частности, пироплазмоз, от которого собаки практически в 100% случаев погибают, если вовремя не начать лечить", - рассказал специалист.

По его словам, именно весной и осенью клещи наиболее голодны и опасны, а вот летом это не так ярко выражено. Если ваша собака или кошка были укушены этим насекомым, то перед тем как бежать к ветеринару можно попытаться удалить клеща самостоятельно и понаблюдать за животным, обязательно измерить температуру его тела. Если она повышенная, а в поведении животного появилась вялость, то тогда стоит сразу же ехать к ветеринару.

"Каждый день промедления ведет к летальному исходу", - подчеркнул Логинов.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, как можно защитить себя от укусов клещей, а также какие народные средства в данном случае действительно работают.