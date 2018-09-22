Пятеро украинцев с венгерскими паспортами попали в базу данных «Миротворца»

СЕГОДНЯ 14:21 2018-09-22T14:21:51+03:00

В Киеве этих людей считают «нарушителями конституции и закона о гражданстве»

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В субботу, 22 сентября, стало известно, что украинцев с венгерскими паспортами начали добавлять в базу данных скандально известного сайта «Миротворец». Так, там уже появились имена и фотографии пятерых жителей Закарпатья, ранее получивших гражданство Венгрии.

Как считает администрация сайта, эти люди являются «нарушителями конституции и закона Украины о гражданстве». «Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», - говорится в сообщении, появившемся на портале.

Напомним, «паспортный скандал» разгорелся еще 19 сентября. Тогда украинские СМИ написали о том, что консульство Венгрии, расположенное в городе Берегово, что в Закарпатской области незалежной, выдает местным жителям паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность Киев. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна намерена выслать консула Венгрии.