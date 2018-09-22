Актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры
В субботу, 22 сентября, появилась информация о том, что голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры. По некоторым данным, он получил это звание во время своей встречи со студентами вуза, состоявшейся в минувшую пятницу.
Как стало известно, в 2020 году артист планирует снимать фильм на Украине, а кастинг проводить среди учащихся киевского учебного заведения.
Кстати, обращаясь 21 сентября к пришедшим на встречу с ним студентам, Болдуин заявил о необходимости «создавать фильмы о больших ценностных идеях». «Хорошая история - это та, которая объединяет всех нас, объединяющая ценности и идеи, касающиеся всех людей, не кого в частности», - приводят слова актера украинские СМИ.
СПРАВКА «КП»
Стивен Болдуин - младший из четырех братьев-актеров Болдуинов (другие трое - Алек, Дэниел и Уильям). Он снялся в более чем 140 фильмах, среди которых «Подозрительные лица», «Схватка в небе», «Трое» и «Рожденный четвертого июля».
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