Apple вновь уличили в слежке за пользователями

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-22T15:02:19+03:00

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Американская компания Apple добавила в новую операционную систему iOS 12 функцию отслеживания пользовательских звонков и электронной переписки. Соответствующее положение появилось в правилах соблюдения конфиденциальности на сайте магазина iTunes.

Как объяснили в самой компании, такие меры принимаются для обеспечения безопасного проведения покупок и в рамках борьбы с мошенничеством. Получение пользовательских данных позволит создать рейтинг доверия пользователей, который будет учитываться при проведении оплаты и других подобных операций.

В Apple утверждают, что новая функция не будет открывать доступ к личной информации владельцев гаджетов.

"Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах" — передает The Independent со ссылкой на новый пункт в правилах соблюдения конфиденциальности.

Стоит отметить, что это уже не первый раз когда американскую компанию уличают в слежке за пользователями. Так, ранее корпорация Google сама призналась в тайном сборе данных через "Поиск" и "Карты", передает сайт kp.ru.