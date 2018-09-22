Наблюдатели Общественной палаты в Хабаровском крае: Мы видим большое количество нарушений в день тишины

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-22T15:11:26+03:00

Представители ОП зафиксировали, что в регионе продолжается агитация за одного из кандидатов на пост губернатора края

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Наблюдатели Общественной палаты заявили о нарушениях в день тишины в Хабаровском крае. Завтра, 23 сентября, в регионе состоится второй тур выборов губернатора региона, и, по закону, любая агитация за кандидатов сегодня запрещена. Однако, по словам представителей ОП, в Хабаровске продолжается агитация за кандидата от ЛДПР. Наблюдатели зафиксировали автомобиль с плакатами кандидата под стеклом, а так же факты распространения его агитационной продукции по домам хабаровчан.

- Мы видим большое количество нарушений в день тишины, то есть агитация продолжается. Только что я был на центральной площади Хабаровска, там экран огромный, и на нем идет реклама кандидата Фургала, - рассказал ТАСС замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РФ Максим Григорьев.

По словам Максима Григорьева, видеоролик-обращение кандидата от ЛДПР распространяется также через социальную сеть Instagram.

Кроме того, наблюдатели ОП обнаружили факты распространения на митингах, проводимых КПРФ, материалов против действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпрота.

- Партия во втором туре выборов не участвует, но при этом там распространялись газеты, направленные против кандидата Шпорта, - сообщил Григорьев.