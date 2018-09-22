Умер Иван Тучков - декан исторического факультета МГУ
В субботу, 22 сентября, умер Иван Тучков - декан исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой всеобщей истории искусств, доктор искусствоведения. О смерти 62-летнего профессора сообщил его близкий друг, искусствовед Петр Баранов.
"Сегодня ушёл от нас великий человек! Мой друг и друг моей семьи! Без Иван Ивановича многие из нас не были бы тем, кем мы стали после университета", - написал мужчина на своей странице в Facebook.
Причины смерти профессора не сообщаются. Дата и место прощания также пока неизвестны.
Иван Тучков родился 13 сентября 1956 года. В 1978 году он окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981 году - аспирантуру. Тогда же и начал работать в университете в качестве преподавателя.
В 2007 году Иван Иванович был назначен руководителем кафедры всеобщей истории искусства и параллельно продолжал читать курсы лекций по искусству не только в МГУ, но и в Российском государственном гуманитарном университете. Осенью 2015 года занял пост декана исторического факультета.