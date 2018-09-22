Умер Иван Тучков - декан исторического факультета МГУ

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-22T15:15:10+03:00

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В субботу, 22 сентября, умер Иван Тучков - декан исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой всеобщей истории искусств, доктор искусствоведения. О смерти 62-летнего профессора сообщил его близкий друг, искусствовед Петр Баранов.

"Сегодня ушёл от нас великий человек! Мой друг и друг моей семьи! Без Иван Ивановича многие из нас не были бы тем, кем мы стали после университета", - написал мужчина на своей странице в Facebook.

Причины смерти профессора не сообщаются. Дата и место прощания также пока неизвестны.

Иван Тучков родился 13 сентября 1956 года. В 1978 году он окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981 году - аспирантуру. Тогда же и начал работать в университете в качестве преподавателя.

В 2007 году Иван Иванович был назначен руководителем кафедры всеобщей истории искусства и параллельно продолжал читать курсы лекций по искусству не только в МГУ, но и в Российском государственном гуманитарном университете. Осенью 2015 года занял пост декана исторического факультета.