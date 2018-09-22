Пушков прокомментировал увольнение журналиста за публикацию фото Дуды и Трампа

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-22T15:40:10+03:00

Тот самый унизительный снимок из Белого дома. На фото президент Польши Анджей Дуда (слева) и американский лидер Дональд Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что увольнение сотрудника польского телеканала Belsat, который опубликовал фотографию президента республики Анджея Дуды и лидера США Дональда Трампа, не отменяет перенесенного Варшавой унижения.

Напомним, что речь идет о снимке, который был сделан в Белом доме во время заключения пакта о стратегическом партнерстве. На фотографии Трамп гордо восседает на кресле, а Дуда стоит рядом, согнувшись с ручкой над бумагами.

Такая неоднозначная ситуация вызвала бурю негодования среди общественности. Многие обвинили польского лидера в том, что он унизил себя и свою страну. А началось все это обсуждение именно с поста журналиста Ивана Шило в Facebook. Как рассказал сам молодой человек, за публикацию фотографии его просто удалили из всех рабочих чатов, передает сайт kp.ru.

"Трампа за унижение своего президента Польша уволить не может, а потому отыгрались на стрелочнике. Но унижение не перестаёт от этого быть унижением", - прокомментировал ситуацию Пушков.

Ранее он уже писал в Twitter о том, что американскому лидеру стоило бы предложить своему коллеге стул, но вместо этого Дуда и дальше стоял, "согнувшись и натужливо улыбаясь".

"Это не партнёрство. Это Pax Americana", - подытожил российский сенатор.