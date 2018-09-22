В Турции перевернулся автобус со школьниками: два человека погибли

СЕГОДНЯ 15:53 2018-09-22T15:53:30+03:00

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Серьезная авария с участием автобуса произошла в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны. Известно, что в момент ДТП в салоне находились школьники, которые направлялись на авиашоу.

Инцидент произошел в субботу, 22 сентября. Автобус перевозил детей из города Аксарай в Стамбул, но в какой-то момент водитель потерял управление и съехал с трассы, после чего транспортное средство перевернулось.

Согласно последним данным, в результате инцидента погибли два человека - учитель и ребенок. Также сообщается о 17 пострадавших. Все они были извлечены из искореженного автобуса и доставлены в больницы.

По факту случившегося начато расследование, передает Haberturk.

Стоит отметить, что это уже не первое крупное ДТП с участием автобуса в Турции за последнюю неделю. Так, 18 сентября в результате серьезной аварии погибли семь человек. Сайт kp.ru писал о том, что автобус, следовавший по маршруту Анталья - Эскишехир, слетел с трассы, перевернулся, после чего упал в водный канал.