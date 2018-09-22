Неизвестные в масках украли 100 шуб из магазина в центре Москвы

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-22T16:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные злоумышленники в масках проникли в один из магазинов в столичном районе Якиманка и украли сто шуб на общую сумму порядка 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москва.

"20 сентября неизвестные, разбив стекло двери и повредив неустановленным предметом входную дверь, проникли в помещение магазина расположенное на первом этаже семиэтажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, д. 13", - рассказали правоохранители.

После этого злоумышленники набрали целую кучу меховых изделий и скрылись. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дел по статье "Кража".

Между тем, согласно источнику в правоохранительных органах, в момент совершения преступления все злоумышленники были в медицинских масках. Также известно, что они скрылись на автомобиле марки Jeep, передает агентство "Москва".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одно "заметное" ограбление произошло в начале этого года. Тогда неизвестные похитили у москвича меч короля Артура - легендарный Экскалибур.