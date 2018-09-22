«Полное понимание»: Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ в течение недели выработают план сельхозпоставок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшей в минувшую пятницу, 21 сентября, в Сочи. По его словам, в ходе этих переговоров обсуждалось, в частности, сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства
В результате, как подчеркнул Лукашенко, Москва и Минск пришли к полному пониманию по этому вопросу. Как стало известно, стороны договорились уже в течение недели выработать план взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
«Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное», - сказал глава соседней республики.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в минувшую пятницу поздно вечером. А в субботу утром белорусский лидер собрал совещание правительства, на котором рассказал о разговоре со своим российским коллегой. Так, Лукашенко назвал переговоры в Сочи «тяжелыми, но результативными».