«Полное понимание»: Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ в течение недели выработают план сельхозпоставок

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-22T16:32:14+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшей в минувшую пятницу, 21 сентября, в Сочи. По его словам, в ходе этих переговоров обсуждалось, в частности, сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства

В результате, как подчеркнул Лукашенко, Москва и Минск пришли к полному пониманию по этому вопросу. Как стало известно, стороны договорились уже в течение недели выработать план взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

«Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное», - сказал глава соседней республики.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в минувшую пятницу поздно вечером. А в субботу утром белорусский лидер собрал совещание правительства, на котором рассказал о разговоре со своим российским коллегой. Так, Лукашенко назвал переговоры в Сочи «тяжелыми, но результативными».