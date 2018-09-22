На Украине рассказали об объемах газа в подземных хранилищах страны
В субботу, 22 сентября, стали известны, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ), расположенные на территории Украины.
По данным госкомпании «Укртрансгаз» - оператора газотранспортной системы незалежной, к 20 сентября объем голубого топлива в подземных хранилищах страны увеличился до 15,7 миллиарда кубометров. Таким образом, в настоящее время ПХГ заполнены ровно наполовину.
Стоит отметить, что недавно в украинских СМИ были опубликованы данные «Укртрансгаза» на 25 августа. Согласно этим сведениям, газовые хранилища страны к концу августа были задействованы на 46,2%.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте «Нафтогаз Украины» призывал население незалежной меньше использовать газ для отопления. Как тогда заявили в компании, отбор голубого топлива из хранилищ осуществляется по максимуму.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»