СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-22T16:49:26+03:00

На Украине рассказали об объемах газа в подземных хранилищах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как выяснилось, в настоящее время ПХГ заполнены ровно наполовину

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В субботу, 22 сентября, стали известны, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ), расположенные на территории Украины.

По данным госкомпании «Укртрансгаз» - оператора газотранспортной системы незалежной, к 20 сентября объем голубого топлива в подземных хранилищах страны увеличился до 15,7 миллиарда кубометров. Таким образом, в настоящее время ПХГ заполнены ровно наполовину.

Стоит отметить, что недавно в украинских СМИ были опубликованы данные «Укртрансгаза» на 25 августа. Согласно этим сведениям, газовые хранилища страны к концу августа были задействованы на 46,2%.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте «Нафтогаз Украины» призывал население незалежной меньше использовать газ для отопления. Как тогда заявили в компании, отбор голубого топлива из хранилищ осуществляется по максимуму.