iPhone XS Max продержался пять часов в пиве
Специалисты известного ресурса iFixit решили проверить на практике, насколько соответствует действительности утверждение компании Apple о том, что iPhone XS и iPhone XS Max способны выдержать погружение в воду, вино и пиво.
Последний напиток особо заинтересовал iFixit. И в пятницу вечером исследователи погрузили iPhone XS на дно двухметровой колбы, наполненной пивом, и начали наблюдать. При этом все происходящее любознательные молодые люди по традиции записали на видео.
Стоит отметить, что смартфон оказался действительно «живучим». В итоге трансляция затянулась, в связи с чем Youtube прервал ее. Однако к тому времени iPhone XS пробыл в пенном напитке почти пять часов.
iPhone XS Max продержался пять часов в пиве.
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