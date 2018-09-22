СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-22T17:37:36+03:00

iPhone XS Max продержался пять часов в пиве Фото: кадр с видео

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Специалисты известного ресурса iFixit решили проверить на практике, насколько соответствует действительности утверждение компании Apple о том, что iPhone XS и iPhone XS Max способны выдержать погружение в воду, вино и пиво.

Последний напиток особо заинтересовал iFixit. И в пятницу вечером исследователи погрузили iPhone XS на дно двухметровой колбы, наполненной пивом, и начали наблюдать. При этом все происходящее любознательные молодые люди по традиции записали на видео.

Стоит отметить, что смартфон оказался действительно «живучим». В итоге трансляция затянулась, в связи с чем Youtube прервал ее. Однако к тому времени iPhone XS пробыл в пенном напитке почти пять часов.

iPhone XS Max продержался пять часов в пиве.

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