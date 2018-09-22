«Тяжелые переговоры, но результативные»: Лукашенко рассказал о встрече с Путиным в Сочи

СЕГОДНЯ 18:22 2018-09-22T18:22:44+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась 21 сентября в Сочи. В частности, глава соседней республики заявил, что переговоры были «тяжелыми», но при этом и «результативными».

«Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», - сказал Лукашенко, подчеркнув, что в ходе встречи удалось добиться значительного прогресса по многим вопросам. Так, стороны наметили пути решения вопросов, касающихся поставок нефтепродуктов и сельхозпродукции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в минувшую пятницу, 21 сентября, в сочинской резиденции главы нашего государства «Бочаров ручей». А в субботу утром белорусский лидер собрал совещание правительства, на котором рассказал о разговоре со своим российским коллегой.