2018-09-22T18:22:44+03:00
Политика

«Тяжелые переговоры, но результативные»: Лукашенко рассказал о встрече с Путиным в Сочи

Переговоры двух лидеров прошли 21 сентября в резиденции «Бочаров ручей»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин (справа) и белорусский лидер Александр ЛукашенкоПрезидент России Владимир Путин (справа) и белорусский лидер Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась 21 сентября в Сочи. В частности, глава соседней республики заявил, что переговоры были «тяжелыми», но при этом и «результативными».

«Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», - сказал Лукашенко, подчеркнув, что в ходе встречи удалось добиться значительного прогресса по многим вопросам. Так, стороны наметили пути решения вопросов, касающихся поставок нефтепродуктов и сельхозпродукции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в минувшую пятницу, 21 сентября, в сочинской резиденции главы нашего государства «Бочаров ручей». А в субботу утром белорусский лидер собрал совещание правительства, на котором рассказал о разговоре со своим российским коллегой.

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