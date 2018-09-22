2018-09-22T18:43:12+03:00
Политика

В Верховной раде предложили отправить Климкина в отставку за слова о Закарпатье

С такой инициативой выступил внефракционный депутат Виктор Балога
Дарья ИВАШКИНА
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В Верховной раде предложили отправить Климкина в отставку за слова о ЗакарпатьеВ Верховной раде предложили отправить Климкина в отставку за слова о ЗакарпатьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Верховной раде предложили отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. С такой инициативой выступил внефракционный депутат Виктор Балога, которого возмутили слова министра иностранных дел незалежной о Закарпатской области страны. Как заверил политик, он «никому не позволит обижать» Закарпатье.

«Я считаю, что Порошенко должен отправить в отставку Климкина. Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы», - приводят слова политика украинские СМИ.

При этом Балога подчеркнул, что нынешние киевские власти говорят о Закарпатской области «как о какой-то дыре».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Климкин назвал Закарпатье «рискованным регионом с точки зрения гибридного влияния на него соседних стран», где к тому же «процветает контрабанда». Такое заявление дипломат сделал в связи с «паспортным скандалом», который разразился после появления информации о том, что консульство Венгрии, расположенное в городе Берегово, что в Закарпатской области, выдает местным жителям паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность Киев.

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