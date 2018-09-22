Роскосмос опроверг сообщения о выходе из проекта окололунной станции

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-22T19:05:16+03:00

В госкорпорации заявили, что в настоящее время РФ и США продолжают переговоры

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В Роскосмосе опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы выходе России из совместного с США проекта строительства окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Как заверил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, наша страна не отказывалась участвовать в этом проекте.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. <…> Мы за кооперацию и сотрудничество в равных партнерских проектах», - сказал глава пресс-службы Роскосмоса ТАСС. При этом собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время стороны продолжают переговоры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября прошлого года в рамках Международного астронавтического конгресса-2017 в Австралии Роскосмос и NASA подписали совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о том, что РФ и США вместе создадут космическую станцию Deep Space Gateway на орбите Луны.