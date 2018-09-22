2018-09-22T19:46:36+03:00
Политика

Коалиция США вывела боевиков ИГ* из сирийской провинции Дейр эз-Зор

По некоторым данным, вертолеты союзников вывезли главарей террористов из поселка Аль-Марашда
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сирия и раньше обвиняла США в поддержке террористовСирия и раньше обвиняла США в поддержке террористовФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

В субботу, 22 сентября, появилась информация о том, что международная коалиция во главе с США вывела боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Как рассказали источники SANA, вертолеты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции эвакуировали главарей ИГ из поселка Аль-Марашда, расположенного на юго-востоке провинции. При этом сирийское информационное агентство отмечает, что союзники вывезли «чиновников» террористической организации в неизвестном направлении.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый случай, когда США оказывают помощь террористам. Например, только в начале сентября МИД Сирии обвинил Соединенные Штаты в поставках оружия членам ИГ через Украину. По данным Дамаска, за годы конфликта в арабской республике боевики получили сотни тонн вооружений.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер Чес Ходжес - вокалист дуэта Chas & Dave
Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона
Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную зону РФ у Крыма
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира
МИД Китая вызвал посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией
Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 29
Роскосмос опроверг сообщения о выходе из проекта окололунной станции
В Верховной раде предложили отправить Климкина в отставку за слова о Закарпатье
«Тяжелые переговоры, но результативные»: Лукашенко рассказал о встрече с Путиным в Сочи
В субботу температура воздуха в Москве побила рекорд 1994 года
iPhone XS Max продержался пять часов в пиве
Минобороны РФ представит поминутную хронологию крушения российского Ил-20 в Сирии
На Украине рассказали об объемах газа в подземных хранилищах страны
«Полное понимание»: Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ в течение недели выработают план сельхозпоставок
Неизвестные в масках украли 100 шуб из магазина в центре Москвы
В Турции перевернулся автобус со школьниками: два человека погибли
Пушков прокомментировал увольнение журналиста за публикацию фото Дуды и Трампа
В сети появились первые кадры будущего фильма о Джокере
Умер Иван Тучков - декан исторического факультета МГУ
Наблюдатели Общественной палаты в Хабаровском крае: Мы видим большое количество нарушений в день тишины
Apple вновь уличили в слежке за пользователями
Актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры
Пятеро украинцев с венгерскими паспортами попали в базу данных «Миротворца»