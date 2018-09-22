Коалиция США вывела боевиков ИГ* из сирийской провинции Дейр эз-Зор

СЕГОДНЯ 19:46 2018-09-22T19:46:36+03:00

Сирия и раньше обвиняла США в поддержке террористов Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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В субботу, 22 сентября, появилась информация о том, что международная коалиция во главе с США вывела боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Как рассказали источники SANA, вертолеты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции эвакуировали главарей ИГ из поселка Аль-Марашда, расположенного на юго-востоке провинции. При этом сирийское информационное агентство отмечает, что союзники вывезли «чиновников» террористической организации в неизвестном направлении.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый случай, когда США оказывают помощь террористам. Например, только в начале сентября МИД Сирии обвинил Соединенные Штаты в поставках оружия членам ИГ через Украину. По данным Дамаска, за годы конфликта в арабской республике боевики получили сотни тонн вооружений.