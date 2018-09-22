СЕГОДНЯ 21:38 2018-09-22T21:38:44+03:00

О том, что умер Чес Ходжес, сообщили его коллеги

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В субботу, 22 сентября, появилась информация о том, что умер Чес Ходжес - вокалист дуэта Chas & Dave, основавшего стиль рокни. Как стало известно, музыкант скончался после тяжелой болезни. Ему было 74 года.

О смерти одного из создателей рокни сообщается на официальном сайте поп-рок дуэта Chas & Dave. Там отмечается, что недавно Ходжес прошел успешное лечение рака пищевода. «Несмотря на недавнее успешное лечение от рака пищевода, у Чеса возник синдром полиорганной недостаточности, и он скончался во сне сегодня рано утром», - говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

В 70-х годах Чес Ходжес и Дэвид «Дейв» Пикок создали Chas & Dave и стали родоначальниками жанра рокни, сочетающего в себе рок-н-ролл, буги-вуги и музыкальные шутки. Свой дебютный альбом «One Fing 'n' Annuver» дуэт записал в 1975 году.