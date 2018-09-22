2018-09-22T22:02:39+03:00
Общество

Октоберфест: в Мюнхене стартовал крупнейший фестиваль пива

В этом году Октоберфест проводится уже в 185-й раз
Дарья ИВАШКИНА
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Октоберфест: в Мюнхене стартовал крупнейший фестиваль пиваОктоберфест: в Мюнхене стартовал крупнейший фестиваль пиваФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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В субботу, 22 сентября, в Мюнхене открылся традиционный фестиваль пива Октоберфест (Oktoberfest). Как ожидается, праздник пенного напитка продлится до 7 октября, а участие в нем примут около шести миллионов человек.

Октоберфест - крупнейший фестиваль пива Фото: REUTERS

Октоберфест - крупнейший фестиваль пиваФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Церемония открытия Октоберфеста как обычно прошла на огромной площадке «Терезин луг» (Theresienwiese), расположеннойнеподалеку от Главного вокзала. При этом началось все с праздничного шествия местных пивоваров, после чего бургомистр Мюнхена Дитер Райтер вскрыл бочку со свежесваренным пивом и по традиции произнес: «Откупорено». Таким образом градоначальник дал старт празднику.

Кстати, в открытии фестиваля приняли участие десятки тысяч баварцев и туристов. В связи с этим в Мюнхене были усилены меры безопасности.

В открытии фестиваля приняли участие десятки тысяч баварцев и туристов Фото: REUTERS

В открытии фестиваля приняли участие десятки тысяч баварцев и туристовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Октоберфест - фольклорный фестиваль, который проходит ежегодно с 1810 года в конце сентября и в начале октября в немецком Мюнхене. Является одним из крупнейших в мире народных гуляний.

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