2018-09-23T02:09:49+03:00
Общество

Боец и депутат Джефф Монсон удушающим приемом победил американца Тима Сильвию

Поединок прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске в День города, это был первый бой Монсона в статусе гражданина России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боец смешанного стиля (ММА) и депутат гордумы Красногорска от партии «Единая Россия» Джеффр Монсон. Фото: Александр Рюмин/ТАССБоец смешанного стиля (ММА) и депутат гордумы Красногорска от партии «Единая Россия» Джеффр Монсон. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Изменить размер текста:

В субботу, 22 сентября, боец смешанного стиля (ММА) и депутат гордумы Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон провел первый поединок в статусе гражданина России. На ринге, установленном на поле стадиона «Зоркий» он встретился со своим давним знакомым – американцем Тимом Сильвией.

Боролись по правилам грэпплинга – в этом виде единоборств запрещены удары. 47-летний чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Монсон применил удушающий прием и победил своего 42-летнего соперника из США.

После поединка боец и депутат признался, что доволен победой и «рад, что порадовал жителей Красногорска» в День города, а потом рассказал журналистам о проблемах со здоровьем, из-за которых может завершить спортивную карьеру. Монсону предстоит операция в связи с полученной в декабре травмой бедра.

«Если после этого я физически не смогу драться, то завершу карьеру», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Джефф Монсон получил российский паспорт в День России, 12 июня. До этого он открыл школу единоборств в Красногорске и запустил процедуру отказа от гражданства США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко заявил немцам, что строительство «Северного потока – 2» не имеет никакого смысла
На Украине не стали ждать автокефалии и начали опись имущества УПЦ
Итог боя Джошуа - Поветкин: россиянин проиграл нокаутом в 7 раунде
В Индии обнаружили новый вид богомолов-рыбаков
Фестиваль «Круг света 2018» вызвал танцевальный флешмоб у Музея Победы
Аятолла Хаменеи уверен, что за терактом в Иране стоят «страны-марионетки США»
Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США из-за санкций
«Перешел красную черту»: в Польше рассказали об «отвращении» к украинскому послу
Япония запустила грузовой корабль к МКС
Немецкие СМИ объявили о готовности России самостоятельно оплатить «Северный поток - 2»
Октоберфест: в Мюнхене стартовал крупнейший фестиваль пива
Умер Чес Ходжес - вокалист дуэта Chas & Dave
Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона
Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную зону РФ у Крыма
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира