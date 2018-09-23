Боец и депутат Джефф Монсон удушающим приемом победил американца Тима Сильвию

СЕГОДНЯ 01:48 2018-09-23T02:09:49+03:00

Поединок прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске в День города, это был первый бой Монсона в статусе гражданина России

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В субботу, 22 сентября, боец смешанного стиля (ММА) и депутат гордумы Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон провел первый поединок в статусе гражданина России. На ринге, установленном на поле стадиона «Зоркий» он встретился со своим давним знакомым – американцем Тимом Сильвией.

Боролись по правилам грэпплинга – в этом виде единоборств запрещены удары. 47-летний чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Монсон применил удушающий прием и победил своего 42-летнего соперника из США.

После поединка боец и депутат признался, что доволен победой и «рад, что порадовал жителей Красногорска» в День города, а потом рассказал журналистам о проблемах со здоровьем, из-за которых может завершить спортивную карьеру. Монсону предстоит операция в связи с полученной в декабре травмой бедра.

«Если после этого я физически не смогу драться, то завершу карьеру», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Джефф Монсон получил российский паспорт в День России, 12 июня. До этого он открыл школу единоборств в Красногорске и запустил процедуру отказа от гражданства США.