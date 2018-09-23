Сестры-близнецы из США стали мамами в один день
Сестры-близнецы Джалинн Кроуфорд и Джейнел Леопольдо из США давно мечтали о детях. Одной врачи после внематочной вынесли суровый приговор «бесплодие» из-за поликистоза яичников, вторая к тридцати годам пережила два выкидыша.
Как же они обе были счастливы, когда обе с разницей в несколько дней узнали, что беременны. И сообщили об этом друг другу практически одновременно. Близнецы признаются, что просто рыдали в трубки от радости. Дело в том, что Джалинн с мужем живет в Аризоне, а Джейнел со своим супругом – в Калифорнии, поэтому и общались по телефону.
Однако на этом чудеса не закончились: женщины приятно удивились, когда выяснилось, что обе ждут мальчиков и даты их появления на свет примерно совпадают. Договорились, что чета Леопольдо на позднем сроке беременности приедет к Кроуфордам в Аризону, чтобы сестры рожали вместе, в одной больнице.
Мало того, в роддом они попали в один день, 18 июня, и на сроке 39 недель родили своих сыновей почти одновременно, с разницей в несколько часов, а потом лежали в соседних палатах.
Малышей назвали Брайсон и Джейс, сейчас им уже по три месяца. Молодые мамы уверяют, что двоюродные братья отлично ладят друг с другом, пишет журнал People.
«Наши мужья шутят: «Если ты женился на одной из них, то ты женился и на другой». Мы любим проводить время вместе и постоянно общаемся», - смеется Джалинн.