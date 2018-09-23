2018-09-23T03:50:22+03:00
В мире

Сестры-близнецы из США стали мамами в один день

Джалинн и Джейнел даже не мечтали о таком счастье, они родили своих сыновей в одном роддоме [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
30-летние близняшки Джалинн Кроуфорд и Джейнел Леопольдо стали мамами в один день. Фото: Instagram30-летние близняшки Джалинн Кроуфорд и Джейнел Леопольдо стали мамами в один день. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Сестры-близнецы Джалинн Кроуфорд и Джейнел Леопольдо из США давно мечтали о детях. Одной врачи после внематочной вынесли суровый приговор «бесплодие» из-за поликистоза яичников, вторая к тридцати годам пережила два выкидыша.

Как же они обе были счастливы, когда обе с разницей в несколько дней узнали, что беременны. И сообщили об этом друг другу практически одновременно. Близнецы признаются, что просто рыдали в трубки от радости. Дело в том, что Джалинн с мужем живет в Аризоне, а Джейнел со своим супругом – в Калифорнии, поэтому и общались по телефону.

jalynnecrawfordjalynnecrawford
Джалинн и Джейнел вместе вынашивали своих малышей
9779 отметок «Нравится»457 комментариевInstagram

Однако на этом чудеса не закончились: женщины приятно удивились, когда выяснилось, что обе ждут мальчиков и даты их появления на свет примерно совпадают. Договорились, что чета Леопольдо на позднем сроке беременности приедет к Кроуфордам в Аризону, чтобы сестры рожали вместе, в одной больнице.

jalynnecrawfordjalynnecrawford
Рожали неразлучные сестры тоже вместе
12306 отметок «Нравится»505 комментариевInstagram

Мало того, в роддом они попали в один день, 18 июня, и на сроке 39 недель родили своих сыновей почти одновременно, с разницей в несколько часов, а потом лежали в соседних палатах.

jalynnecrawfordjalynnecrawford
Сестры-близнецы родили сыновей в один день с разницей в несколько часов
5740 отметок «Нравится»58 комментариевInstagram

Малышей назвали Брайсон и Джейс, сейчас им уже по три месяца. Молодые мамы уверяют, что двоюродные братья отлично ладят друг с другом, пишет журнал People.

«Наши мужья шутят: «Если ты женился на одной из них, то ты женился и на другой». Мы любим проводить время вместе и постоянно общаемся», - смеется Джалинн.

jalynnecrawfordjalynnecrawford
Сыновей молодые мамы назвали Брайсон и Джейс
9356 отметок «Нравится»327 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодар официально стал городом-миллионником
Помпео:Россия «не помогает» США урегулировать ситуации в Сирии и на Украине
Порошенко заявил немцам, что строительство «Северного потока – 2» не имеет никакого смысла
Боец и депутат Джефф Монсон удушающим приемом победил американца Тима Сильвию
На Украине не стали ждать автокефалии и начали опись имущества УПЦ
Итог боя Джошуа - Поветкин: россиянин проиграл нокаутом в 7 раунде
В Индии обнаружили новый вид богомолов-рыбаков
Фестиваль «Круг света 2018» вызвал танцевальный флешмоб у Музея Победы
Аятолла Хаменеи уверен, что за терактом в Иране стоят «страны-марионетки США»
Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США из-за санкций
«Перешел красную черту»: в Польше рассказали об «отвращении» к украинскому послу
Япония запустила грузовой корабль к МКС
Немецкие СМИ объявили о готовности России самостоятельно оплатить «Северный поток - 2»
Октоберфест: в Мюнхене стартовал крупнейший фестиваль пива
Умер Чес Ходжес - вокалист дуэта Chas & Dave
Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона
Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную зону РФ у Крыма
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира