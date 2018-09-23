Сестры-близнецы из США стали мамами в один день

СЕГОДНЯ 02:59 2018-09-23T03:50:22+03:00

30-летние близняшки Джалинн Кроуфорд и Джейнел Леопольдо стали мамами в один день. Фото: Instagram

Джалинн и Джейнел даже не мечтали о таком счастье, они родили своих сыновей в одном роддоме [фото]

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Сестры-близнецы Джалинн Кроуфорд и Джейнел Леопольдо из США давно мечтали о детях. Одной врачи после внематочной вынесли суровый приговор «бесплодие» из-за поликистоза яичников, вторая к тридцати годам пережила два выкидыша.

Как же они обе были счастливы, когда обе с разницей в несколько дней узнали, что беременны. И сообщили об этом друг другу практически одновременно. Близнецы признаются, что просто рыдали в трубки от радости. Дело в том, что Джалинн с мужем живет в Аризоне, а Джейнел со своим супругом – в Калифорнии, поэтому и общались по телефону.

jalynnecrawford Джалинн и Джейнел вместе вынашивали своих малышей

Однако на этом чудеса не закончились: женщины приятно удивились, когда выяснилось, что обе ждут мальчиков и даты их появления на свет примерно совпадают. Договорились, что чета Леопольдо на позднем сроке беременности приедет к Кроуфордам в Аризону, чтобы сестры рожали вместе, в одной больнице.

jalynnecrawford Рожали неразлучные сестры тоже вместе

Мало того, в роддом они попали в один день, 18 июня, и на сроке 39 недель родили своих сыновей почти одновременно, с разницей в несколько часов, а потом лежали в соседних палатах.

jalynnecrawford Сестры-близнецы родили сыновей в один день с разницей в несколько часов

Малышей назвали Брайсон и Джейс, сейчас им уже по три месяца. Молодые мамы уверяют, что двоюродные братья отлично ладят друг с другом, пишет журнал People.

«Наши мужья шутят: «Если ты женился на одной из них, то ты женился и на другой». Мы любим проводить время вместе и постоянно общаемся», - смеется Джалинн.