В ФРГ рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине

СЕГОДНЯ 06:39 2018-09-23T07:15:26+03:00

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Налоговые махинации на Украине приобрели огромный масштаб, казна Незалежной теряет миллиарды евро из-за того, что многие крупные украинские предприятия и концерны уклоняются от уплаты налогов, применяя мошеннические схемы.

Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на исследование, которое было проведено по заказу фракции левых и скандинавских зелёных в Европарламенте. Депутаты заинтересовались, куда делись три миллиарда евро из одиннадцати, предоставленных Киеву Евросоюзом в качестве финансовой помощи с 2014 года. В государственную «кубышку» эти три миллиарда так и не поступили.

«Группам олигархов на Украине выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляются разнообразные незаконные льготы», - сказал изданию депутат ЕП от фракции левых Шольц Хельмут.

Причем, как выяснили европарламентарии, ЕС обо всех этих махинациях знает, но большинство чиновников предпочитают делать вид, что ничего не замечают, и не критиковать Киев «из-за ситуации с Россией». При этом автор статьи недоумевает, почему в Брюсселе только теперь засомневались и решили проверить, на что украинские власти тратят деньги европейских налогоплательщиков.

Между тем, как писал сайт kp.ru, немецкие журналисты более трех лет назад выяснили, куда деваются евро: разворовываются. Кроме того, война в Донбассе – тоже «удовольствие» не дешевое.

К слову, накануне лидер Незалежной Петр Порошенко в очередной раз попытался убедить европейцев в том, что им не нужен газопровод «Северный поток – 2». По его словам, российский газ странам ЕС гораздо выгоднее получать через Украину.