2018-09-23T07:09:38+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 23 сентября 2018 года: в столицу пришла осень

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Москве на 23 сентября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В воскресенье в Москве будут идти дождиВ воскресенье в Москве будут идти дождиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 23 сентября 2018 года будет облачной с редкими прояснениями. Температура воздуха днем составит порядка 14..16 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до 6..8 градусов.

Все воскресенье в городе и по области будет идти дождь, на западе региона осадки ожидаются, но незначительные. Скорость потоков ветра западного направления составит 5-10 м/c, при этом местами порывы могут достигать 12-17 м/c. Атмосферное давление остановится на показателе в 743 миллиметра ртутного столба.

В ночные часы ситуация в Москве будет складываться примерно такая же как и днем, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно это воскресенье станет переходной точкой от аномально теплой погоды до резкого похолодания. Однако именно такая температура ниже 17 градусов соответствует климатическим нормам сентября.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На затонувшем в Танзании пароме спасатели нашли выжившего
Адвокат Трампа уверен, что США добьются свержения правительства Ирана
Российские бизнесмены массово возвращают активы на родину из-за санкций
В ФРГ рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине
Помпео высказался по поводу замгенпрокурора США, предлагавшего сместить Трампа
Немцы гордятся Ангелой Меркель, Берлином и Volkswagen
После теракта на параде в МИД Ирана вызвал послов Британии, Дании и Нидерландов
Краснодар официально стал городом-миллионником
Помпео:Россия «не помогает» США урегулировать ситуации в Сирии и на Украине
Сестры-близнецы из США стали мамами в один день
Порошенко заявил немцам, что строительство «Северного потока – 2» не имеет никакого смысла
Боец и депутат Джефф Монсон удушающим приемом победил американца Тима Сильвию
На Украине не стали ждать автокефалии и начали опись имущества УПЦ
Итог боя Джошуа - Поветкин: россиянин проиграл нокаутом в 7 раунде
В Индии обнаружили новый вид богомолов-рыбаков
Фестиваль «Круг света 2018» вызвал танцевальный флешмоб у Музея Победы
Аятолла Хаменеи уверен, что за терактом в Иране стоят «страны-марионетки США»
Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США из-за санкций
«Перешел красную черту»: в Польше рассказали об «отвращении» к украинскому послу
Япония запустила грузовой корабль к МКС
Немецкие СМИ объявили о готовности России самостоятельно оплатить «Северный поток - 2»
Октоберфест: в Мюнхене стартовал крупнейший фестиваль пива
Умер Чес Ходжес - вокалист дуэта Chas & Dave
Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона
Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную зону РФ у Крыма
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира