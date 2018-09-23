Погода в Москве на 23 сентября 2018 года: в столицу пришла осень

СЕГОДНЯ 07:09 2018-09-23T07:09:38+03:00

В воскресенье в Москве будут идти дожди Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Москве на 23 сентября 2018 года

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Погода в Москве на 23 сентября 2018 года будет облачной с редкими прояснениями. Температура воздуха днем составит порядка 14..16 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до 6..8 градусов.

Все воскресенье в городе и по области будет идти дождь, на западе региона осадки ожидаются, но незначительные. Скорость потоков ветра западного направления составит 5-10 м/c, при этом местами порывы могут достигать 12-17 м/c. Атмосферное давление остановится на показателе в 743 миллиметра ртутного столба.

В ночные часы ситуация в Москве будет складываться примерно такая же как и днем, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно это воскресенье станет переходной точкой от аномально теплой погоды до резкого похолодания. Однако именно такая температура ниже 17 градусов соответствует климатическим нормам сентября.