Адвокат Трампа уверен, что США добьются свержения правительства Ирана

СЕГОДНЯ 07:50 2018-09-23T07:50:39+03:00

По словам Рудольфа Джулиани, Вашингтон создаст такие условия, при которых народ сам устроит революцию

Изменить размер текста: A A

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что введенные Вашингтоном санкционные меры в отношении Тегерана действительно работают, и именно они в результате приведут к свержению действующего в Иране режима. Такое мнение юрист озвучил в ходе выступления на форуме Организации ирано-американских сообществ.

По его словам, сейчас Вашингтон создает в Иране такую экономическую ситуцию, при которой народ будет страдать и в результате сам устроит революцию.

"Я не знаю, когда мы свергнем их. Это может произойти в течение нескольких дней, месяцев или лет. Но это произойдет", - цитирует Reuters Джулиани.

Стоит отметить, что слова приближенного к Трампу адвоката сильно противоречат официальным заявлениям Белого дома, в которых говорится о якобы отсутствии у США намерения свергать правительство Ирана.

Напомним, что накануне в иранском городе Ахваз произошел страшный теракт, жертвами которого стали 29 человек. В Тегеране сразу же заявили, что считают американцев причастными к этому трагическому инциденту, поскольку именно они якобы спонсируют и обучают боевиков, передает сайт kp.ru.