2018-09-23T08:17:48+03:00
В мире

Референдум о еде пройдет в Швейцарии

Граждане Конфедерации выскажутся об ужесточении контроля импорта и о поддержке отечественных производителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жители Швейцарии готовы поддержать отечественных производителейЖители Швейцарии готовы поддержать отечественных производителейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В воскресенье, 23 сентября, в Швейцарии пройдет референдум, направленный на разрешение спорных вопросов регулирования продовольственного рынка. Так, граждане Конфедерации должны будут высказаться насчет ужесточения контроля ввоза продукции из-за рубежа и поддержки отечественных производителей.

Решение о проведении общенационального референдума было принято после того, как соответствующая петиция набрала более ста тысяч подписей. Оказалось, что многие жители Швейцарии давно хотят ужесточить правила маркировки еды, чтобы знать все о ее качестве и происхождении, однако ситуация серьезно обострилась после использования конины для приготовления лазаньи.

Теперь общественность требует контроля не только за качеством продукции, но и за соблюдением прав трудящихся при ее изготовлении. Также важное значение для швейцарцев имеет влияние производства на окружающую среду и экологию, в целом. Предполагается, что в будущем иностранные компании, не соответствующие стандартам Конфедерации, не смогут поставлять свою продукцию на рынки этой европейской страны.

Что касается отечественных производителей, то вопрос их поддержки также будет поднят на референдуме. Граждане решат, стоит ли повышать пошлины на импортные товары в рамках недопущения исчезновения продуктов местного производства.

По данным BBC News, политики и эксперты считают перечисленные выше правила торговли невыполнимыми, а также осложняющими существование ритейлеров. Однако, по приблизительным оценкам, около 70% швейцарцев планируют поддержать оба указанных в бюллетенях пункта.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года президент Конфедерации Дорис Лойтхард предложили вынести на всенародное голосование вопрос об отношениях страны с Евросоюзом.

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