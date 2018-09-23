2018-09-23T08:35:04+03:00
Политика

Опрос показал, что большинство украинцев против переизбрания Порошенко

Лишь 5% респондентов готовы и дальше видеть этого политика на посту главы государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Абсолютное большинство украинцев выступили против переизбрания Петра Порошенко на второй президентский срок. Такие результаты показал телефонный опрос, в котором приняли участие свыше 35 тысяч человек.

Вопрос звучал следующим образом: "Хотели бы вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?". В результате лишь 5% респондентом ответили утвердительно, остальные 95% высказались категорически против, сообщает телеканал NewsOne.

Напомним, что очередные президентские выборы на Украине состоятся весной следующего года. Предполагается, что действующий глава государства Пётр Порошенко объявит о своём участии в избирательной кампании уже после ее начала. Однако шансов на победу у политика, похоже, немного.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно проведенному в начале августа опросу, лишь 8,3% готовы проголосовать за кандидатуру Порошенко. Наибольшей популярностью у респондентов пользовалась глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (17,7%).

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