Израиль опасается, что Россия "обрежет ему крылья" после крушения Ил-20

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-23T09:01:07+03:00

В Москве пообещали не оставлять без ответа крушение Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 военнослужащих

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Власти Израиля опасаются, что ответные действия Москвы на крушение Ил-20 в Сирии могут привести к ограничению зоны полетов на территории Арабской Республики.

Напомним, что 17 сентября российский самолет был сбит при заходе на посадку недалеко от города Латакия. Удар нанесла система ПВО Сирии, однако в РФ вину за гибель 15 военнослужащих возложили на израильские истребители, которые использовали наш Ил-20 в качестве прикрытия.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после инцидента в Москве пообещали принять ответные меры, которые "будут заметны всем".

"Израиль опасается, что [президент РФ Владимир] Путин обрежет ему крылья в Сирии", - пишет издание Haaretz.

По его данным, сейчас в Иерусалиме больше всего боятся, что Москва запретит израильским самолетам летать близ своих баз на севере Арабской Республики. Такие действия просто перекроют доступ еврейского государства к территориям севернее Дамаска, на которых они уже долгое время проводят свои "опасные" операции.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками и отправка в Москву специальной делегации достаточно четко демонстрируют ту неловкость, которую Иерусалим испытывает в связи с трагедией, а потому могут как-то поспособствовать сглаживанию ситуации.