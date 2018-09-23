2018-09-23T09:01:07+03:00
Политика

Израиль опасается, что Россия "обрежет ему крылья" после крушения Ил-20

В Москве пообещали не оставлять без ответа крушение Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 военнослужащих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Израиль боится, что Россия ограничит зону полетов в СирииИзраиль боится, что Россия ограничит зону полетов в СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Израиля опасаются, что ответные действия Москвы на крушение Ил-20 в Сирии могут привести к ограничению зоны полетов на территории Арабской Республики.

Напомним, что 17 сентября российский самолет был сбит при заходе на посадку недалеко от города Латакия. Удар нанесла система ПВО Сирии, однако в РФ вину за гибель 15 военнослужащих возложили на израильские истребители, которые использовали наш Ил-20 в качестве прикрытия.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после инцидента в Москве пообещали принять ответные меры, которые "будут заметны всем".

"Израиль опасается, что [президент РФ Владимир] Путин обрежет ему крылья в Сирии", - пишет издание Haaretz.

По его данным, сейчас в Иерусалиме больше всего боятся, что Москва запретит израильским самолетам летать близ своих баз на севере Арабской Республики. Такие действия просто перекроют доступ еврейского государства к территориям севернее Дамаска, на которых они уже долгое время проводят свои "опасные" операции.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками и отправка в Москву специальной делегации достаточно четко демонстрируют ту неловкость, которую Иерусалим испытывает в связи с трагедией, а потому могут как-то поспособствовать сглаживанию ситуации.

Еще больше материалов по теме: «Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Times: Команда Мэй начала подготовку к досрочным парламентским выборам
Генсек ООН выразил соболезнования Ирану в связи с терактом на параде
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погодных условий
Была названа причина, по которой бой-реванш Джошуа-Поветкин не состоится
«Все неправда»: Замгенпрокурора США отрицает, что хотел признать Трампа недееспособным
Опрос показал, что большинство украинцев против переизбрания Порошенко
Референдум о еде пройдет в Швейцарии
На затонувшем в Танзании пароме спасатели нашли выжившего
Адвокат Трампа уверен, что США добьются свержения правительства Ирана
Российские бизнесмены массово возвращают активы на родину из-за санкций
Погода в Москве на 23 сентября 2018 года: в столицу пришла осень
В ФРГ рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине
Помпео высказался по поводу замгенпрокурора США, предлагавшего сместить Трампа
Немцы гордятся Ангелой Меркель, Берлином и Volkswagen