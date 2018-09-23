2018-09-23T09:11:38+03:00
Происшествия

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погодных условий

В ближайший час на столицу обрушатся дожди, грозы и сильный ветер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москву пришли похолодание и сильный дождь с грозойВ Москву пришли похолодание и сильный дождь с грозойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Москве. Ожидается, что неблагоприятные метеорологические явления обрушатся на столицу утром в воскресенье, 23 сентября.

"По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10.00 часов 23 сентября местами в Москве ожидается дождь, гроза, ветер до 15 м/с", - говорится в сообщении опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям столицы переждать непогоду в здании, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит парковать автомобили вблизи деревьев, находиться у водоемов и особенно рыбачить.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувшая суббота была, вероятно, последним аномально теплым днем этой осени. Ближайшая же неделя будет сопровождаться обильными осадками и низким температурным режимом.

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