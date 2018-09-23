Генсек ООН выразил соболезнования Ирану в связи с терактом на параде

СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-23T09:29:12+03:00

Жертвами расстрела в Ахвазе стали 29 человек, многие раненые находятся в тяжелом состоянии

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Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил соболезнования Ирану в связи с терактом на военном параде, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, в результате которой, как сообщалось, погибли много человек, включая детей. Он выражает соболезнования семьям жертв и правительству, а также народу Ирана», - цитирует заявление представителя Гутерреша ТАСС.

Дюжаррик добавил, что его начальник также пожелал всем раненым поскорее выздороветь.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, боевики открыли огонь по людям на параде в субботу утром, 22 сентября. Собравшиеся на площади граждане сначала приняли стрельбу за часть шоу, и только когда раздались крики и появились раненые, поняли, что это террористическая атака и стали в панике разбегаться. По последним данным, погибли 29 человек. Среди пострадавших есть женщины и дети.