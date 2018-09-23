2018-09-23T09:29:14+03:00
Политика

Times: Команда Мэй начала подготовку к досрочным парламентским выборам

Премьер-министр Великобритании готова добровольно уйти в отставку летом 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский премьер Тереза МэйБританский премьер Тереза МэйФото: REUTERS
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Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала тайную подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, которые могут состояться в ноябре этого года, если переговоры по условия Brexit будут провалены.

Напомним, что королевство должно покинуть Евросоюз 29 марта 2019- го. Однако перед этим Лондон и Брюссель должны согласовать документ, регулирующий их дальнейшие взаимоотношения. Предложенный ранее британцами план не устроил членов международного сообщества, и, как признала сама Мэй, переговоры зашли в тупик, передает сайт kp.ru.

Теперь противники британского премьера планируют представить свою альтернативу документу об условиях Brexit. Ожидается, что это еще больше ослабит и так шаткое положение главы правительства, а также усилит раскол в ее команде, где до сих пор нет единой позиции по вопросы мигрантов.

Один из источников издания The Sunday Times рассказал, что Мэй даже готова добровольно уйти в отставку летом следующего года, лишь бы избежать инициирования вотума о доверии в ближайшие месяцы.

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