Times: Команда Мэй начала подготовку к досрочным парламентским выборам
Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала тайную подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, которые могут состояться в ноябре этого года, если переговоры по условия Brexit будут провалены.
Напомним, что королевство должно покинуть Евросоюз 29 марта 2019- го. Однако перед этим Лондон и Брюссель должны согласовать документ, регулирующий их дальнейшие взаимоотношения. Предложенный ранее британцами план не устроил членов международного сообщества, и, как признала сама Мэй, переговоры зашли в тупик, передает сайт kp.ru.
Теперь противники британского премьера планируют представить свою альтернативу документу об условиях Brexit. Ожидается, что это еще больше ослабит и так шаткое положение главы правительства, а также усилит раскол в ее команде, где до сих пор нет единой позиции по вопросы мигрантов.
Один из источников издания The Sunday Times рассказал, что Мэй даже готова добровольно уйти в отставку летом следующего года, лишь бы избежать инициирования вотума о доверии в ближайшие месяцы.
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