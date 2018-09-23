Александр Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута в бою с Джошуа

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-23T10:15:51+03:00

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Российский боксер Александр Поветкин второй раз в профессиональной карьере проиграл бой на ринге. 22 сентября он уступил в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке, который прошел в Лондоне. После окончания встречи Поветкин рассказал о состоянии своего здоровья.

- Со здоровьем все нормально, только зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально, - заявил Поветкин в интервью РИА "Новости".

Напомним, что за свою карьеру 39-летний боксер выиграл 35 боев, 24 нокаутом. И у него теперь 2 поражения. Отметим, что после окончания боя стало известно, что матча-реванша между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа точно не будет.