2018-09-23T10:30:47+03:00
Политика

Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае к 15:00 составила почти 35%

На данный момент свои голоса отдали более 342 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатораВ Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатораФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Явка избирателей на участки в рамках второго тура выборов главы Хабаровского края к 15:00 по местному времени (8:00 по мск) достигла почти 35%, что уже на 8% больше, чем в первом туре. Такие данные предоставили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Явка избирателей на 15.00 (8.00 мск) составила 34,78%, проголосовали 342,5 тысячи человек", — уточняется в сообщении.

Стоит уточнить, что в первом туре, который состоятся 9 сентября, явка избирателей к этому времени составила всего 26,61%. Всего же Хабаровском крае проживают порядка 979 тысяч человек, имеющих право на участие в выборах, передает РИА Новости.

Напомним, что гражданам предстоит выбрать из двух представленных кандидатов. Первый - Вячеслав Шпорт - является действующим главой региона, второй - это депутат Государственной думы Сергей Фургал. На выборах в 2013 году эти политики также были соперниками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 23 сентября, наиболее активно голосует Комсомольский, Аяно-Майский и Тугуру-Чумиканский районы. Однако по крупным городам региона явка тоже выше чем это было в случае с первым туром.

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