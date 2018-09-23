"Не модель": "Живой Кен" высказался о внешности и голосе "Монеточки"

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-23T13:01:53+03:00

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Самый известный в мире "живой Кен", а на деле британец бразильского происхождения Родриго Алвес раскритиковал внешность 20-летней российской певицы "Монеточки" (она же Елизавета Гырдымова).

Он признал, что, вероятнее всего, исполнительница довольно успешна у себя на родине, поскольку обладает талантом и "красивым голосом". Однако, по мнению миллионера, любят ее явно не за привлекательную внешность.

"Она не самая красивая россиянка. Не модель. Но она и не должна быть моделью, на подиуме. У нее есть талант. Она музыкант, продает не свой внешний вид, а свой голос", - цитирует "Пятый канал" Кена.

Стоит отметить, что сейчас Родриго находится в Санкт-Петербурге. Это уже второй визит "живого Кена" в Россию. В первый раз мужчина не скрывал, что приехал в нашу страну в поисках невесты.

Сайт kp.ru писал о том, что до того, как на британца обрушилась популярность, он был обычным бортпроводников. Однако, когда мужчине исполнилось 28 лет, он получил огромное наследство и решил потратить деньги на то, чтобы стать красивым. За два года Альвес перенес более 60 пластических операций, так, например, он сделал себе искусственные кубики пресса и увеличил область ягодиц.

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