Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-23T13:46:14+03:00

Глава ЦИК пообещала самые негативные последствия для тех, кто попытается вмешаться во второй тур выборов в Хабаровском крае и Владимирской области

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала председателей и членов участковых и территориальных избиркомов не поддаваться давлению и при выявлении нарушений в ходе голосования жаловаться непосредственно в ЦИК. Такое заявление политик сделала на фоне появляющихся в СМИ сообщений о попытках вброса бюллетеней на отдельных участках Хабаровского края и Владимирской области.

"Призываю вас не допускать ни малейшего нарушения избирательного законодательства! Не поддаваться никакому давлению со стороны недобросовестных участников избирательного процесса, с чьей бы стороны оно не происходило!", - говорится в заявлении Памфиловой, которое поступило в редакцию "Комсомольской правды".

Председатель ЦИК подчеркнула, что при выявлении попытки осуществления незаконных действий на избирательных участках нужно незамедлительно звонить на "горячую линию" комиссии.

"Уверена, всех, кто попытается принуждать членов избирательных комиссий к противоправным действиям, ждут самые негативные последствия!", - подчеркнула она.

Напомним, что в воскресенье, 23 сентября, в нескольких регионах России проходит повторное голосование на выборах губернатора. Ранее сайт kp.ru писал о том, что явка избирателей только в Хабаровском Крае составила 34,78% на 15.00 (8.00 мск).

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