2018-09-23T14:14:18+03:00
Москва

В Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили на 24 сентября

В ближайший понедельник в столице ожидаются сильный ветер и дождь
Дарья ИВАШКИНА
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В понедельник, 24 сентября, порывы ветра в Москве могут достигать 18 метров в секундуВ понедельник, 24 сентября, порывы ветра в Москве могут достигать 18 метров в секундуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве продлили действие «желтого» уровня погодной опасности на понедельник, 24 сентября.

Как ожидается, с 09:00 мск и в течение следующих 12 часов в столице ожидаются сильный ветер и дождь. По прогнозам синоптиков, в первый рабочий день следующей недели порывы ветра в мегаполисе могут достигать 18 метров в секунду.

Из предупреждения метеорологов следует, что погодная обстановка в ближайший понедельник является потенциально опасной. «Желтый - погода потенциально опасна», - уточняется на сайте Гидрометцентра России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году в Москве было зафиксировано самое теплое начало осени за последние 80 лет. А в минувшую субботу, 22 сентября, температура в столице побила рекорд 1994 года: воздух в этот день прогрелся до +25,8 градуса. Однако уже в воскресенье в городе резко похолодало.

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