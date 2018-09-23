2018-09-23T14:33:25+03:00
В мире

Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота»

Турецкий лидер назвал самую большую проблему для будущего Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье, 23 сентября, на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где он планирует принять участие в сессии Генассамблеи ООН, назвал главную угрозу для будущего Сирии. По его мнению, самая большая опасность для арабской республики исходит от расположенных к востоку от реки Евфрат территорий, которые контролируются силами самообороны сирийских курдов.

Причем турецкий лидер назвал эти районы «террористическим болотом» и заметил, что они постоянно расширяются при поддержке «некоторых союзников Анкары», имея в виду США. «В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата», - приводит слова главы республики РИА Новости.

Отметим, Эрдоган уже неоднократно обвинял Соединенные Штаты в поставках вооружения сирийским курдам, которых Анкара считает террористами. Например, как сообщал сайт kp.ru, в апреле турецкий президент, в очередной раз обвиняя Вашингтон в поддержке курдских формирований, заявил, что США направили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии.

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