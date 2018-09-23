«Прокуроры Германии лгут»: отец убитого мигрантами немца пытается восстановить справедливость

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-23T15:03:04+03:00

По мнению мужчины, сирийцы действовали не в целях самообороны, а были инициаторами конфликта с его сыном

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В Германии Карстен Хемпель, отец убитого мигрантами в сентябре прошлого года немца, пытается восстановить справедливость.

Сын мужчины - 30-летний Маркус Хемпель - был убит в родном немецком городе Виттенберг: он был до смерти забит сирийскими беженцами. Согласно выводам прокуратуры, мигранты действовали в целях самообороны, так как немец напал на них первым да еще и провоцировал ксенофобскими высказываниями.

Между тем Хемпель-старший уверяет, что «прокуроры Германии лгут». По его мнению, инцидент решили замалчивать с самого начала. «На мой взгляд, с самого начала было решено, как подавать эту историю. Представьте, что в городе, где так много туристов, появляется новость об убийстве молодого немца четырьмя сирийскими беженцами. Я считаю, что ситуацию хотели замолчать», - сказал мужчина в беседе с RT.

К таким выводам отец убитого немца пришел после того, как получил доступ к записям камер видеонаблюдения, из которых, по его словам, следует, что инициаторами конфликта были сирийцы.

Отметим, в последнее время в Европе резко возросло число преступлений, совершаемых мигрантами. Особенно это касается Германии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае в немецком Дрездене 50 мигрантов избили полицейских.