СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-23T15:03:33+03:00

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконное обращение с оружием"

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В воскресенье, 23 сентября, в Малиновском районе Одессы прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

Что именно взорвалось, а также, задержаны ли злоумышленники не уточняется. Однако по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное обращение с оружием" и "Хулиганство".

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты взрывотехники", — говорится в сообщении, опубликованном на странице областной полиции в Facebook.

Обстоятельства происшествия уточняются. Данных о пострадавших не поступало.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июня в центре Одессы также прогремел взрыв. Тогда подорвался припаркованный на улице легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал 25-летний руководитель местного охранного предприятия «Самсон» Андрей Бабенко.