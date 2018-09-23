В Малиновском районе Одессы прогремел взрыв
В воскресенье, 23 сентября, в Малиновском районе Одессы прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.
Что именно взорвалось, а также, задержаны ли злоумышленники не уточняется. Однако по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное обращение с оружием" и "Хулиганство".
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты взрывотехники", — говорится в сообщении, опубликованном на странице областной полиции в Facebook.
Обстоятельства происшествия уточняются. Данных о пострадавших не поступало.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июня в центре Одессы также прогремел взрыв. Тогда подорвался припаркованный на улице легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал 25-летний руководитель местного охранного предприятия «Самсон» Андрей Бабенко.