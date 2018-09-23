2018-09-23T15:20:55+03:00
Происшествия

Шестеро военнослужащих пострадали при взрыве газа в лесу под Парижем

Резервисты совершали пробежку, когда увидели охваченную огнем палатку и решили проверить, нет ли внутри людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Париже шесть военных пострадали при взрыве газаВ Париже шесть военных пострадали при взрыве газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шестеро французских военнослужащих пострадали в результате взрыва газа в пригороде Парижа. Двое из них в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в это воскресенье, 23 сентября, примерно в 9:00 по местному времени. Группа военнослужащих совершала пробежку по территории Венсенского леса в рамках оперативной подготовки, когда увидела охваченную огнем походную палатку. Солдаты решили проверить, нет ли внутри людей, однако, как только двое из них подошли поближе, раздался взрыв.

По словам пресс-секретаря военного губернатора французской столицы Гийома Троэля, все пострадавшие являются резервистами 24-го пехотного полка. Двое из них, которые получили наиболее тяжелые травмы, были доставлены в военный госпиталь Перси.

Как сообщает агентство France-Presse, кому именно принадлежала палатка неизвестно, однако, вероятнее всего, взорвалась газовая горелка. Вскоре после инцидента на место прибыли пожарные службы, которые оперативно потушили огонь.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье еще один взрыв прогремел также в Малиновском районе Одессы.

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