Шестеро военнослужащих пострадали при взрыве газа в лесу под Парижем
Шестеро французских военнослужащих пострадали в результате взрыва газа в пригороде Парижа. Двое из них в настоящий момент находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел в это воскресенье, 23 сентября, примерно в 9:00 по местному времени. Группа военнослужащих совершала пробежку по территории Венсенского леса в рамках оперативной подготовки, когда увидела охваченную огнем походную палатку. Солдаты решили проверить, нет ли внутри людей, однако, как только двое из них подошли поближе, раздался взрыв.
По словам пресс-секретаря военного губернатора французской столицы Гийома Троэля, все пострадавшие являются резервистами 24-го пехотного полка. Двое из них, которые получили наиболее тяжелые травмы, были доставлены в военный госпиталь Перси.
Как сообщает агентство France-Presse, кому именно принадлежала палатка неизвестно, однако, вероятнее всего, взорвалась газовая горелка. Вскоре после инцидента на место прибыли пожарные службы, которые оперативно потушили огонь.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье еще один взрыв прогремел также в Малиновском районе Одессы.