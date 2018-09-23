Глава МИД ФРГ пожаловался, что в ЕС узнают о решениях США из Twitter
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал новую коммуникационную политику США, которая была взята на вооружение после прихода к власти республиканца Дональда Трампа.
Дипломат подчеркнул, что теперь о многих решениях Вашингтона страны-члены Европейского союза узнают из постов в Twitter-аккаунте американского лидера.
"Иногда у меня создается впечатление, что и в самих Соединенных Штатах о решениях Белого дома узнают через Twitter", — сказал Маас.
Министр указал также на то, что если раньше американцы обязательно советовались со своими европейскими партнерами, прежде чем принять какое-то решение, то теперь взаимоотношения Вашингтона и Брюсселя подвергаются структурным изменениям, передает Handelsblatt.
"Многие полагают, что Трампа можно пересидеть и что после него все будет как и прежде. Я считаю это ошибочной оценкой", - написал министр на странице в соцсети.
Сайт kp.ru сообщал о том, что, по словам самого американского лидера, он не любит делать посты в Twitter, но вынужден это делать из-за "лживости" СМИ.