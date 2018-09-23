2018-09-23T15:39:13+03:00
Политика

Глава МИД ФРГ пожаловался, что в ЕС узнают о решениях США из Twitter

Если раньше Вашингтон советовался с европейскими партнерами по важным вопросам, то сейчас все изменилось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS
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Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал новую коммуникационную политику США, которая была взята на вооружение после прихода к власти республиканца Дональда Трампа.

Дипломат подчеркнул, что теперь о многих решениях Вашингтона страны-члены Европейского союза узнают из постов в Twitter-аккаунте американского лидера.

"Иногда у меня создается впечатление, что и в самих Соединенных Штатах о решениях Белого дома узнают через Twitter", — сказал Маас.

Министр указал также на то, что если раньше американцы обязательно советовались со своими европейскими партнерами, прежде чем принять какое-то решение, то теперь взаимоотношения Вашингтона и Брюсселя подвергаются структурным изменениям, передает Handelsblatt.

"Многие полагают, что Трампа можно пересидеть и что после него все будет как и прежде. Я считаю это ошибочной оценкой", - написал министр на странице в соцсети.

Сайт kp.ru сообщал о том, что, по словам самого американского лидера, он не любит делать посты в Twitter, но вынужден это делать из-за "лживости" СМИ.

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